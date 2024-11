Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher vertrieben, Durchsuchung nach Raub und mehr

Iserlohn (ots)

E-Scooter versenkt

Am Freitagmittag wurde die Polizei in den Volksgarten Letmathe gerufen. Passanten haben festgestellt, dass vier Leihroller in dem dortigen Teich versenkt wurden, die Feuerwehr konnte die Elektrofahrzeuge bergen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas zum Geschehen sagen können.

Durchsuchung nach Raub

Freitagmorgen wurde die Polizei gegen 03:30 Uhr zum Hohler Weg gerufen, da ein 64 Jahre alter Iserlohner ausgeraubt wurde. Nachdem er sich in einer Kneipe in der Umgebung mit einem 34 Jahre alten Iserlohner bekannt machte, ging man zusammen in die Wohnung des 64-Jährigen, wo Alkohol konsumiert wurde. Der 34-Jährige ging dort nach ersten Angaben den 64-Jährigen an und beschädigte das Mobiliar, dann verließ er die Wohnung. Wie sich herausstellte, fehlten nach dem Besuch des 34-Jährigen Gegenstände des Geschädigten. Ermittlungen führten zu dem 34 Jahre alten Tatverdächtigen, dessen Wohnung in Iserlohn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsucht wurde. Der Tatverdächtige wurde identifiziert und Beweismittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Auf Klingeln folgen Scherben

Zwei elf Jahre alte Mädchen haben zu Halloween am Donnerstagabend an einem Mehrfamilienhaus Zur Sonnenhöhe geklingelt und nach Süßem gebeten. Einer der Anwohner öffnete gegen 18:50 Uhr die Wohnungstür und warf den Mädchen eine Glasflasche entgegen, die neben ihnen zersplitterte. Teile der Scherben landeten in den Haaren der Mädchen, die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 45 Jahre alten Anwohner.

Einbrecher vertrieben

Eine Anwohnerin an der Leckingser Straße in Kalthof wurde Sonntag um 2 Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen, da sie verdächtige Geräusche aus dem Fenster vernahm. Wie sie nach Öffnen des Fensters sah, machten sich zwei dunkel gekleidete Männer an einer Bäckerei zu schaffen, die Polizei erkannte Hebelspuren. Die Männer liefen bei Erblicken der Anwohnerin in Richtung Bahnhof davon, später fuhr aus der Richtung ein Pkw weg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

