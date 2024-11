Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 59-Jährigen gestoßen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am späten Freitagabend (08.11.2024) am Leonhardsplatz die Brieftasche eines 59-Jährigen geraubt. Der 59-Jährige ging gegen 23.30 Uhr die Treppen zu Stadbahnhaltestelle hinunter, als drei bis vier Männer ihn von hinten angegriffen und zu Boden gedrückt haben. Nachdem die Täter dem 59-Jährigen die Geldbörse mit diverse Karten und mehreren Hundert Euro aus der Hosentasche gezogen haben, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 59-Jährige erstattete erst am nächsten Morgen Anzeige bei der Polizei. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

