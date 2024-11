Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Männer sollen in der Nacht zum Samstag (09.11.2024) einen 21 Jahre alten Passanten an der Friedrichstraße ausgeraubt haben. Der 21-Jährige hielt sich zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr an der Friedrichstraße Ecke Bolzstraße auf und telefonierte. Die beiden Unbekannten sollen auf ihn zugekommen sein und ihn angesprochen haben. Als der 21-Jährige die beiden nach einer Zigarette fragte, sollen sie ihn geschlagen und dessen Mobiltelefon sowie eine Krankenkarte und einen Schlüssel gestohlen haben, bevor sie in Richtung Hauptbahnhof flüchteten. Der 21-Jährige konnte die Flüchtigen lediglich als 180 bis 185 Zentimeter große Männer mit schlanker Statur beschreiben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

