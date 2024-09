Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Honda-Motorrollers scheiterte

Weida: Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 23.09. - 24.09.2024 (zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr) ihr Unwesen in Weida, sodass die Polizei die Ermittlungen aufnahm. Demnach nahmen die Täter einen in der Straße der frohen Zukunft abgestellten Honda Motorroller ins Visier, offenbar in der Absicht, diesen zu stehlen. Allerdings kamen die Täter nicht weit. Der Honda-Roller wurde in einem dortigen Garagenkomplex beschädigt aufgefunden. Scheinbar beabsichtigten die Täter diesen dort zu starten und scheiterten. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0249000/2024.) auf. Zeugen, welche Hinweise zum Gesamtgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

