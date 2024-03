Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, versuchter Diebstahl im Supermarkt, drei unbekannte Täter Mitarbeiterin wird ins Gesicht geschlagen

Steinfurt (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (09.03.24) versucht, im Aldi-Markt an der Felix-Fraling-Straße Ware zu stehlen. Die Täter flüchteten. Eine Mitarbeiterin des Markts wurde leicht verletzt. Gegen 17.25 Uhr fielen der Mitarbeiterin zwei Personen im Bereich der Fleischtheke auf, die sich auffällig verhielten. Dann stellte die Geschädigte fest, dass eine Tür zu Gemeinschaftsräumen, die sonst verschlossen ist, nur angelehnt war. Gemeinsam mit einem Kollegen sah sie nach. Sie erkannten, dass auch die Tür zum Lager nur angelehnt war. Außerdem trafen sie auf eine weitere unbekannte Person. Die beiden Unbekannten aus dem Ladengeschäft kamen ebenfalls dazu. Für einen Augenblick standen sich Täter und Geschädigte gegenüber. Dann flüchtete einer der Unbekannten über ein Fenster, die anderen beiden durch den Ladenausgang in Richtung Altenberger Straße/Tiggelstiege. Die Geschädigte wurde von einem Täter ins Gesicht geschlagen, als sie versuchte, diesen aufzuhalten. Die Unbekannten machten keine Beute. Sie werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hatte helle Haare, einen blonden Vollbart und eine korpulente Statur. Er trug eine schwarze Kappe sowie ein grau-schwarzes Sweatshirt. Der zweite war etwa 48 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze, kurze Haare, war schlank und trug eine schwarze Jacke. Der dritte war circa 38 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hatte dunkle Augen. Seine Haare waren schwarz und etwa schulterlang. Er trug ebenfalls eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

