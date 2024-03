Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Straßenraub, Krankenfahrstuhlfahrer bestohlen

Emsdetten (ots)

An der Bahnhofstraße hat sich am Sonntagvormittag (10.03.24) gegen 09.40 Uhr ein Straßenraub ereignet. Ein unbekannter Täter stahl einem Krankenfahrstuhlfahrer ein Handy. Der Geschädigte fuhr in Richtung Bahnhof. Als er etwa auf Höhe der Hausnummer 5 war, kam ihm ein junger Mann entgegen. Der Geschädigte telefonierte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Handy. Der Unbekannte entriss dem Krankenfahrstuhlfahrer das Mobiltelefon und rannte in Richtung Bahngleise davon. Bei dem Vorgang wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, schwarze Haare. Er trug eine hellblauen Jogginganzug. Bei dem gestohlenen Handy handelt es sich um ein violettes iPhone 14. Die Polizei fahndete nach dem Täter - jedoch ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten unter 02572/9306-4415.

