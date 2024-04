BPOLD-B: Unbekannter schlägt Opfer mit Eisenstange- die Bundespolizei sucht nach Zeugen!

Forst (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten am Dienstag in Südbrandenburg die unerlaubte Einreise von 21 Personen auf. Gegen alle strafmündigen Personen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Bei einer Person ist die Abschiebung in sein Heimatland geplant. Einsatzkräfte der Bundespolizei haben seit Dienstagfrüh, ab ca. 5 Uhr, in mehreren ...

