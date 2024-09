Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Serie von Kelleraufbrüchen im Stadtgebiet Schwelm

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 20.09.2024, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 20.40 Uhr ereignete sich im Schwelmer Innenstadtbereich eine Serie von Kelleraufbrüchen. Hier gelangten unbekannte Täter unter anderem durch geöffnete Kellerfenster in die Kellerräume von Mehrfamilienhäuser. Betroffen waren die Straßen Esperantoweg, Arndtstraße, Kölner Straße, Flurstraße und Max-Klein-Straße. In diesen Kellerräumen brachen der oder die Täter gewaltsam vornehmlich Holz-Kellertüren auf und flüchteten nach Tatausführung in unbekannter Richtung. Der Beuteschaden wir derzeit noch ermittelt.

