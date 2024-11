Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opel Corsa muss grauem Audi TT ausweichen: Ermittler suchen Zeugen von Unfallflucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Um Hinweise zur Aufklärung eines Unfalls am gestrigen Dienstagmorgen in Kassel-Bad Wilhelmshöhe bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein daran beteiligter 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel der gerufenen Streife schilderte, war er mit seinem Opel Corsa gegen 8:45 Uhr stadteinwärts auf dem linken der beiden Fahrstreifen der Druseltalstraße unterwegs. In Höhe des Hasselwegs sei plötzlich der rechts neben ihm fahrende Audi TT nach links auf seinen Fahrstreifen gezogen und habe ihn geschnitten. Nur durch ein Ausweichmanöver nach links habe er einen Zusammenstoß mit dem Sportwagen vermeiden können, so der Opel-Fahrer, der dabei allerdings gegen den hohen Bordstein der Mittelinsel stieß. Obwohl sie die Kollision bemerkt haben soll, habe die Fahrerin des Audi anschließend stark beschleunigt und noch ein anderes Fahrzeug an der Kreuzung Bertha-von-Suttner-Straße überholt, bevor sie außer Sicht geriet. Am Steuer des flüchtigen Autos, einem grauen Audi TT, saß nach Angaben des 34-Jährigen eine jüngere Frau mit dunklen Haaren. Der Corsa war mit einem platten linken Vorderreifen und einem Achsschaden nicht mehr fahrbereit, weshalb der Wagen von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den grauen Audi TT oder seine Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

