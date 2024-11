LPI-EF: Falscher Goldbarren

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen wurde in Erfurt ein E-Bike aus einem Fahrradkeller gestohlen. Auf unbekannte Art und Weise war der Einbrecher in das Mehrfamilienhaus am roten Berg gelangt. In einem Kellerraum fand er schließlich das angeschlossene Fahrrad der Marke Cube. Er brach das Schloss auf und flüchtete mit seiner Beute im Wert von etwa 4.000 Euro. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Diebstahls Dienstagmittag und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE) ...

mehr