LPI-EF: Mit Backblech angegriffen

Erfurt (ots) - Am Johannesplatz in Erfurt wurde gestern Abend gegen 18:30 Uhr ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 33-Jährige war mit seinem Rad in der Friedrich-Engels-Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die gestrigen Regenschauer Auslöser dafür gewesen sein, dass der Mann einen geparkten LKW übersah. Er kollidierte mit diesem und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur weiteren ...

