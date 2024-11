Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei beendet gefährliche Rauschfahrt über rote Ampeln: Gefährdete Fußgänger als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

Die äußerst gefährliche Rauschfahrt eines 39-jährigen Autofahrers aus Baunatal konnte dank der Mitteilung von zwei aufmerksamen Verkehrsteilnehmern am heutigen Donnerstagmorgen eine Streife des Polizeireviers Mitte beenden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Da es aber nach Angaben der Zeugen bei der Fahrt über mehrere rote Ampeln nur um Haaresbreite nicht zu einem Unfall kam, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Weiterhelfen könnte insbesondere ein unbekanntes älteres Paar, dass fast von dem Fahrzeug erfasst worden sein soll.

Der erste Notruf einer Autofahrerin war um 8:10 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sie schilderte, dass ihr ein brauner VW auf dem Steinweg aufgefallen war, da der Wagen an der Ampel zur Du-Ry-Straße bei Grün angehalten hatte und anschließend plötzlich losfuhr, obwohl die Ampel schon länger Rot war. Kurze Zeit später sei der Autofahrer in Höhe der Straße "Renthof" erneut über Rot an der Fußgängerampel in Richtung Altmarkt gefahren und habe dabei fast das Paar im Seniorenalter erfasst, das die Straße in Richtung Marställer Platz überquerte. Nur durch abruptes Stehenbleiben waren die Fußgänger nicht von dem Pkw erfasst worden, der anschließend wieder trotz grüner Ampel an der Altmarktkreuzung stoppte, so die Zeugin. Ein weiterer Autofahrer meldete über Notruf, dass der braune SUV drei bis vier Ampelphasen an der Altmarkt-Kreuzung stand, bevor er in Richtung Katzensprung weiterfuhr und dort erneut eine rote Ampel missachtete. Die Streife entdeckte den VW schließlich bei der Fahndung an der Weserspitze und hielt den SUV an. Sofort stellten die Polizisten fest, dass der 39 Jahre alte Fahrer erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. In dem Auto fanden die Beamten knapp 7 Gramm Ecstasy, das sie beschlagnahmen. Der 39-Jährige wurde festgenommen und auf das Revier gebracht, wo ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnahm. Diese soll nun genauen Aufschluss über die von ihm konsumierten Rauschmittel geben. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher und leiteten gegen den 39-Jährigen Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs und "Trunkenheit im Verkehr" ein.

Die Polizei bittet weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die geschilderte Fahrweise des braunen VW SUV gefährdet wurden, sowie das ältere Paar, das die grüne Fußgängerampel überquerte, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

