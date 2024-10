Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei entpuppt sich als Landendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei eine Schlägerei in einem Einkaufscenter am Fackelrondell gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich die Situation gänzlich anders dar. Laut einem Mitarbeiter eines Kleidergeschäfts hatte er zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie mit der Ware an der Kasse vorbeigingen, ohne dafür zu bezahlen. Als der Angestellte die mutmaßlichen Ladendiebinnen ansprach, wurden diese aggressiv und versuchten sich aus dem Staub zu machen. Dem Mann gelang es, eine der Tatverdächtigen an der Jacke festzuhalten. Letztendlich brachten weitere Mitarbeiter beide Frauen dazu, die Angestellten in ein Büro zu begleiten. Die Beamten kontrollierten die 30- und 44-jährigen Frauen und nahmen ihnen das Diebesgut wieder ab. Das Duo muss sich jetzt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls rechtfertigen. |kfa

