Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus Fahrradständer gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-jähriger Stadtbewohner erstattete am Donnerstagmorgen Anzeige bei der Polizei, weil sein fahrbarer Untersatz gestohlen wurde. Laut seinen Angaben, hatte er sein blau/grünes Fahrrad der Marke Raymon Hard Ray am Montag, gegen 14 Uhr an einem Fahrradständer auf dem Stiftsplatz abgestellt. Gesichert war der Drahtesel durch ein entsprechendes Schloss. Als er 20 Minuten später zurückkam, war das Mountainbike weg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen am vergangenen Montag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell