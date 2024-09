POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs (26.09.2024)

Geisingen B31 (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist auf der Bundesstraße 31 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Geisingen ein Unfall mit einem Sattelzug passiert, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr von der Autobahn 81 an ...

mehr