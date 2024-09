Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen B31/ Lkr. Tuttlingen) Sattelzug kommt von der Straße ab- rund 20.000 Euro Sachschaden (26.09.2024)

Geisingen B31 (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist auf der Bundesstraße 31 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Geisingen ein Unfall mit einem Sattelzug passiert, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr von der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Geisingen ab und bog an der Einmündung zur B 31 nach links in Richtung Freiburg ab. Vermutlich wegen eines technischen Defekts löste sich beim Abbiegevorgang der schwer beladene Auflieger von der Zugmaschine und krachte in die rechtsseitige Schutzplanke und prallte im weiteren Verlauf noch mit der Zugmaschine zusammen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Sattelzugs, bei der ein Kranwagen erforderlich war, musste die B 31 vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde bis etwa 22 Uhr von der Polizei umgeleitet.

