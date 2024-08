POL-GM: Einbrecher suchen Tankstelle auf

Morsbach (ots) - Am Mittwoch (21. August) wurde gegen zwei Uhr die Alarmanlage eines Handyladens in der Bahnhofstraße ausgelöst. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, stellte sie fest, dass Unbekannte die Eingangstür des Geschäftes eingeschlagen hatten. Die Täter waren aber bereits geflüchtet. Aus dem Laden wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der ...

