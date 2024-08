POL-GM: Einbrecher suchen Handyladen auf

Wipperfürth (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. / 16. August) meldete sich gegen 0 Uhr ein Mann bei der Polizei des Märkischen und gab an mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. In Kierspe-Rönsahl trafen die Polizisten einen 35-jährigen Mann aus Waldbröl an, der neben seinem stark beschädigten Audi stand und behauptete in Wipperfürth, Klaswipper einen Zusammenstoß mit einer ...

mehr