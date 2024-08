Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer in Mettlach

Mettlach (ots)

Am Nachmittag des 15.08. gegen 16:25 Uhr kam es an der Steigungsstrecke der L176 am Ortsausgang Mettlach in Fahrtrichtung Orscholz zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer, der dort im zweispurigen Bereich einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Vor diesem Pkw befand sich ein Motorroller, der in diesem Moment ebenfalls die Fahrspur wechselte. Hierdurch bedingt musste der Kradfahrer stark bremsen und verlor im Kurvenbereich durch das wegrutschende Vorderrad die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kollidierte das Motorrad mit der Schutzplanke und wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rollerfahrer, ein schwarz-rotes Fahrzeug mit Kreiskennzeichen SLS, als auch der Pkw fuhren weiter. Die Polizei Merzig sucht nun nach Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können.

