POL-PPWP: Bronzeornament gestohlen

Steinalben (Südwestpfalz) (ots) - "Ihre Tochter hat einen tödlichen Unfall verursacht und muss eine Kaution bezahlen", so oder so ähnlich versuchen die Betrüger an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Am Mittwochmittag erhielten mehrere Einwohner solch einen verdächtigen Anruf. In keinem der Fälle kam es zu einem Schadenseintritt, da die Geschädigten den ...

