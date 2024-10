Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleidung gestohlen und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Einen Pullover und eine Kunstlederjacke entwendete ein unbekannter Dieb am Mittwochnachmittag, aus einer Auslage in der Fußgängerzone. Um 15 Uhr bemerkte eine Angestellte, dass ein Passant die Kleidungsstücke aus dem Aufsteller vor dem Geschäft einsteckte. Es gelang ihr, dem Mann noch einen Pullover zu entreißen. Der Ertappte und seine Begleiter flüchteten vom Tatort. Der Schaden beläuft sich auf 67 Euro. Nach Angaben der Zeugin sei der Täter in einer Gruppe mit einer weiteren männlichen Person, sowie zwei Frauen und zwei Kindern unterwegs gewesen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |krä

