Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Mehrere Pkw-Aufbrüche in der Innenstadt; Polizei sucht Zeugen

Saarlouis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.01.2024), wurden in Saarlouis zahlreiche Fahrzeuge aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug an den betreffenden Pkw jeweils eine Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein und gelangte so in den Innenraum der Fahrzeuge, die im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Vereinzelt wurden kleinere Geldbeträge und andere Wertsachen aus den Pkw entwendet.

Die Fahrzeuge waren in den Straßen Kaiser-Wilhelm-Straße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Handwerkerstraße, Albrecht-Dürer-Straße, V Gartenreihe und VII Gartenreihe zum Parken abgestellt.

Die Polizei vermutet auf Grund der Tatbegehungsweise einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Pkw-Aufbrüchen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Da der Täter bisher nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Saarlouis um Zeugenhinweise unter Tel. 06831/9010.

Vor diesem Hintergrund weist die Polizei darauf hin, dass in öffentlich abgestellten Fahrzeugen keine Wertgegenstände zurückgelassen werden sollten. Weitere Hinweise, wie sie sich vor Straftaten schützen können, finden sie im Internet unter Polizei-Beratung.de

