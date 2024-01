POL-SLS: Brand eines Pkws und eines bewohnten Hauses mit hohem Sachschaden in Siersburg

Dillingen/Saarlouis (ots) - Eine 17-jährige Angestellte eines Dillinger Notarbüros wurde am Freitagmorgen (19.01.2024), kurz nach 10:00 Uhr, in der Stummstraße Opfer eines versuchten Raubüberfalles. Die junge Frau war zu Fuß von der Merziger Straße in die Postfiliale in der Lotteriestraße unterwegs, um dort die Post des Notarbüros abzuholen. Auf dem Rückweg begegnete sie in der Stummstraße dem bislang ...

mehr