POL-SLS: Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit geparktem Pkw

Saarlouis (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin aus Saarlouis verlor am frühen Sonntagmorgen im Saarlouiser Stadtteil Picard die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Wie sich bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizei in Saarlouis herausstellte, stand die Unfallverursacherin unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Daher wurde ihr, im Rahmen des gegen sie eingeleiteten Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten.

