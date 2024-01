Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeiinspektion Saarlouis warnt vor Trickdieben an der Haustür!

Saarlouis (ots)

Im Landkreis Saarlouis wurden in den vergangenen Wochen vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger Opfer von vorwiegend weiblichen Trickdiebinnen. Sie klingelten an den Wohnungstüren der Senioren und versuchten, durch das Vortäuschen von Hilfsbedürftigkeit (Toilettenbesuch, Betteln nach Kleidung, Glas Wasser oder Essen pp...) in die Wohnungen zu gelangen. Das Vorgehen der tatverdächtigen Personen folgte dabei einem wiederkehrenden Muster. Während eine der Täterinnen die Bewohner in ein Gespräch verwickelte oder anderweitig ablenkte, nutzte die Komplizin die unbeobachteten Momente, um sich in der Wohnung nach Wertgegenständen umzusehen. Die Polizeiinspektion Saarlouis hat bereits zahlreiche Fälle dokumentiert, wonach die Bewohner im Anschluss an den ungebetenen Besuch den Diebstahl von Schmuck oder Bargeld festgestellt haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich in den bisherigen Vorfällen um dieselbe Täterin bzw. Tätergruppierung handeln könnte. Die tatverdächtigen Personen werden von den betroffenen Opfern als vorwiegend junge Frauen mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, oftmals in Begleitung eines Kindes, beschrieben.

Die Polizei warnt daher eindringlich vor dieser Masche und ruft die Bevölkerung zur Vorsicht und gegenseitigen Sensibilisierung auf. Es wird empfohlen, sich nach Möglichkeit die Besucher vor dem Öffnen der Tür anzusehen (Türspion, Blick aus dem Fenster) und ggfs. die Türsprechanlage zu nutzen. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf fremde Personen im Wohnumfeld oder der Nachbarschaft gelegt werden. Lassen sie sich nicht von Unbekannten unter Druck setzen. Nehmen sie sich Zeit und kontaktieren sie zunächst vertrauenswürdige Personen, insbesondere wenn es um den Zutritt zu ihrer Wohnung geht.

Im Falle des Verdachts auf betrügerische Aktivitäten wird die Bevölkerung dazu ermutigt, umgehend die Polizei zu verständigen. Es wird ausdrücklich davon abgeraten, selbst Maßnahmen zu ergreifen, um die verdächtigen Personen aufzuhalten. Notieren sie Kennzeichen von mitgeführten Fahrzeugen und merken sie sich Personenbeschreibungen, um der Polizei bei den Ermittlungen behilflich zu sein.

Weitere Tipps, wie sie sich selbst schützen können, erfahren sie auf der Internetseite der polizeilichen Beratung unter dem folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 oder per E-Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de entgegen.

