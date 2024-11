Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15-Jähriger zielt mit Pistole aus dem Fenster auf Holländische Straße: Aufgelöste Passantin als Zeugin gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 11:40 Uhr wurde die Polizei von einem besorgten Autofahrer wegen eines Jugendlichen gerufen, der eine Pistole aus dem Fenster eines Hauses in der Holländischen Straße halten und dabei auf Fahrzeuge und Passanten zielen soll. Weiter schilderte der Zeuge, dass der Unbekannte mehrfach den Abzug betätigt habe, ohne dass sich ein Schuss löste. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zum Ort des Geschehens in der Nähe des Halitplatzes gesandt. Ob es sich möglicherweise um eine scharfe Waffe handeln könnte, war für die hinzueilenden Polizeibeamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die betreffende Wohnung in dem Mehrfamilienhaus konnte schnell lokalisiert werden. Im weiteren Verlauf gelang Not-Interventionsteams der Polizei die Festnahme des 15-jährigen Tatverdächtigen, als er die Wohnung gerade verlassen wollte. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten die gezeigte Pistole, bei der es sich um eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe handelte, und stellten diese sicher. Den Jugendlichen aus Kassel nahmen die Beamten für die weiteren Maßnahmen mit auf das Revier. Er wurde anschließend von einem Sorgeberechtigten abgeholt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung werden beim Kommissariat 36 (Haus des Jugendrechts) der Kasseler Kripo geführt. Die Kriminalbeamten suchen weitere Zeugen, die den Vorfall am gestrigen Morgen beobachtet haben. Weiterhelfen könnte insbesondere eine aufgelöste Passantin, die eine eingesetzte Streife vor Ort angesprochen hatte, deren Personalien aber aufgrund der laufenden Absperrmaßnahmen nicht festgehalten werden konnten. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

