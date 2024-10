Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: TV aus leerstehendem Haus gestohlen

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am 06.10.2024 gegen 21.20 Uhr drangen zwei unbekannte männliche Täter sowie eine weibliche Täterin in ein leerstehendes Haus in der Köhlergasse ein. Dort entwendeten sie einen Flachbildfernseher im Wert von etwa 300 Euro. Wer Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Eisenach (03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0260896/2024 zu melden. (mla)

