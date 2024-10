Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit schwer verletzter Person

Petriroda (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Fiat die K27 aus Hohenkirchen kommend in Richtung Petriroda. Circa 200 Meter vor Ortseingang Petriroda kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Fiat entstand Totalschaden. Die Straße musste etwa eine Stunde voll gesperrt werden. (mla)

