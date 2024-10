Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Denkmäler beschädigt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 28.09.2024 bis zum 01.10.2024 machten sich unbekannte Täter an zwei Denkmälern zu schaffen. Das sog. "Scheffeldenkmal" an einem Waldweg an der K56 in Richtung Kickelhahn, circa einen Kilometer nach dem Ortsausgang, wurde dabei mit roter Farbe besprüht. Beim "Friedrich-Hofmann-Denkmal", direkt an der K56/ Waldstraße am Ortsausgang Ilmenau, wurde das Brunnenbecken teilweise beschädigt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0255875/2024 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell