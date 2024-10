LPI-GTH: Moped gestohlen

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen gegen 04.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Straße "In der Aue" auf. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der ...

