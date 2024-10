Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Ilmenau (ots)

Gestern gegen 17.30 Uhr schloss ein Mann sein Pedelec an einen Fahrradständer in der Poststraße an. Circa zehn Minuten später stellte er fest, dass dieses entwendet wurde. Es wurde wie folgt beschrieben: Raymon 160E, braun, Kettenschloss mit schwarzer Ummantelung, Gesamtwert 5300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0260232/2024 entgegen. (mla)

