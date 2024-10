LPI-GTH: E-Bike entwendet

Arnstadt (ots) - Zwischen Freitag, den 04.10.2024 und Montag, den 07.10.2024 versandte ein derzeit unbekannter Täter einen Brief an das Jobcenter im Bierweg. Er drohte, dass am Montag ein Sprengsatz detonieren werde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Maßnahmen wurde das Gebäude sowie ein angrenzendes Firmengebäude mit insgesamt circa 90 Personen evakuiert. In der weiteren Folge suchte ein Sprengstoffspürhund das Gebäude ohne Feststellungen ab. Der Betrieb konnte nach ...

