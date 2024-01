POL-SLS: Schwerer Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Saarlouis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.01.2024), wurden in Saarlouis zahlreiche Fahrzeuge aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug an den betreffenden Pkw jeweils eine Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein und gelangte so in den Innenraum der Fahrzeuge, die im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Vereinzelt ...

