LPI-J: Geldbörse im Einkaufswagen vergessen

Weimar (ots) - Am Dienstagmittag begab sich ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Kosmetikstudios in der Weimarer Altstadt. Während sich die hiesigen Mitarbeiter gerade in einer Behandlung befanden, nutzte der Unbekannte die Gunst der Stunde. Neben der Trinkgeldkasse fand der Dieb auch die privaten Taschen der Angestellten und entwendete deren Bargeld. Mit mehreren hundert Euro verschwand der Täter unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

