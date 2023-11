POL-BI: Eine luftige und gefährliche Busfahrt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, den 01.11.2023, entwendete ein unbekannter Dieb ein hochwertiges Pedelec. Dieses war an einem Zaun in der August-Bebel-Straße, in Höhe Brandenburger Straße, mit einem Schloss befestigt. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 24-jährige Bielefelderin hatte ihr Pedelec gegen 21:00 Uhr am Dienstag, 31.10.2023, abgeschlossen zurückgelassen. Als sie den ...

