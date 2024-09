LPI-J: Dreister Einbrecher

Crossen an der Elster (ots) - Am 03.09.2024 gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei Saale-Holzland zu einer Schlägerei nach Crossen an der Elster im Bereich des alten Bahnhofs gerufen. Hierbei würden sich mehrere Personen u.a. unter Zuhilfenahme einer Stange schlagen und sich verletzten. Im Rahmen der Prüfung konnten die Beamten keine Personen in dem Bereich antreffen. Es konnte ermittelt werden, dass zwei männliche Personen in Streit gerieten und gegenseitig verletzten. Zudem ...

mehr