LPI-J: Zeugenaufruf nach Prügelei

Crossen an der Elster (ots)

Am 03.09.2024 gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei Saale-Holzland zu einer Schlägerei nach Crossen an der Elster im Bereich des alten Bahnhofs gerufen. Hierbei würden sich mehrere Personen u.a. unter Zuhilfenahme einer Stange schlagen und sich verletzten. Im Rahmen der Prüfung konnten die Beamten keine Personen in dem Bereich antreffen. Es konnte ermittelt werden, dass zwei männliche Personen in Streit gerieten und gegenseitig verletzten. Zudem habe ein Pkw auf der Straße gehalten und die Streitenden wurden durch die beiden Pkw-Inassen getrennt. Beide Personen verließen hieraufhin blutend den Tatort. Die Streitschlichter fuhren ebenso davon. Die Zeugen berichteten hierbei von diverse Passanten, welche das Geschehen passierten bzw. im Stau in dem Bereich standen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise auf die beiden verletzten Personen geben können, welche sich blutent entfernten. Zudem werden die beiden Streitschlichter gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die beiden verletzten Männer werden wie folgt beschrieben:

1. südosteuropäisches Aussehen, 25-30 Jahre alt, ca. 165cm groß, ca. 70kg schwer, schlank mit normaler Statur, dunkle kurze Haare, kein Bart

2. südosteuropäisches Aussehen, 25-30 Jahre alt, 175cm - 180cm groß, sehr kräftig, massig / korpulent, kurze schwarze Haare,

Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland unter Tel. 036428-640 oder 036691-750.

