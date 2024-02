POL-PPWP: Einbruch in Geschäft

Kaiserslautern (ots) - Am Mittwoch wurde der Polizei ein Einbruch in eine ehemalige Arztpraxis am Pfaffplatz gemeldet. Unbekannte Täter hatten zwischen Montagmorgen und Donnerstagmorgen die im Umbau befindliche Praxis betreten und dort eine Tür aufgehebelt. Da sich in dem Raum nichts befand, wurde auch nichts gestohlen. Die Tür wurde hierdurch beschädigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Hinweise zur ...

