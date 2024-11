Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf der A3: Eine verletzte Person

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer eines LKW eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des anderen beteiligten LKW blieb unverletzt. Um die Rettungsmaßnahmen durchzuführen, mussten beide Fahrspuren der A3 vorübergehend gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Nach Abschluss aller Maßnahmen für die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Ermittlung der Unfallursache übergeben.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 28 Einsatzkräften für ca. eine Stunde vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell