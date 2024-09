Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (23.09.2024) gegen 15:25 Uhr auf der Frankfurter Straße (Bundesstraße 27) in Ludwigsburg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 46-Jähriger Lenker eines Kleinsportwagens der Marke Fiat vom Typ X 1/9 (Bertone) befuhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle LB-Nord die Frankfurter Straße in Richtung Bietigheim-Bissingen. Zeitgleich fuhren ein 48-jähriger BMW-Lenker sowie ein 21-jähriger Fiat-Lenker die Abfahrt der Bundesautobahn 81 aus Richtung Heilbronn kommend nebeneinander ab und fuhren im weiteren Verlauf auf die Bundestraße 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen auf. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen dem Fiat (Bertone) und dem BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW nach links abgewiesen, wo er mit dem Fiat des 21-Jährigen kollidierte. Durch den Verkehrsunfall erlitt der BMW Fahrer leichte Verletzungen. Der Fiat (Bertone) musste nach dem Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme äußerten alle Unfallbeteiligten bei "grün" in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben und der noch unklaren Ampelschaltung bittet das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

