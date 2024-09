Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte versuchen Snackautomaten aufzubrechen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter an einem Snackautomaten, der in der Bahnhofstraße in Bissingen aufgestellt war. Am Montagabend (23.09.2024) stellte der Betreiber Beschädigungen an dessen Automaten fest. Hiernach versuchten die Täter zu noch unbekannter Tatzeit zunächst den Automaten aufzubrechen. Nachdem ihnen dies misslang, lösten sie die Schrauben der Bodenverankerung und versuchten im Anschluss den Automaten abzutransportieren. Auch dieses Vorhaben scheiterte und die Täter flüchteten ohne Beute. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

