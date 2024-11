Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf der A3 - Feuerwehr befreit Fahrer aus Fahrzeug

Am heutigen Montagmittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen um 14:10 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln informiert. In dessen Folge rückten Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Örtlichkeit aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild: Drei Fahrzeuge kollidierten aus noch ungeklärter Ursache. Eine Person war noch im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Diese schwerverletzte Person wurde durch die Einsatzkräfte erstversorgt. Zwei weitere Personen konnten eigenständig ihre Fahrzeuge verlassen und waren leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 29 Einsatzkräften und neun Einsatzkräften für rund 1,5 Stunden im Einsatz.

