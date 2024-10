Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Cafeteria

Jena (ots)

Bisher unbekannte Täter gelangten mittels Gewalt in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag auf dem Klinikgelände in Stadtroda in das Innere eines Gebäudes, in welchem sich auch eine Cafeteria befand. Es wurde versucht, mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln, welches zum Teil gelang. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, jedoch entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern werden von der Polizei Saale-Holzland unter 036428/640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0263687/2024 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell