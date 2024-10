LPI-J: Kindergarten aufgesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Eine männliche Person befand sich am Donnerstagmorgen in einem Verbrauchermarkt in der Jenaer Straße. Vorerst unbemerkt verstaute der Mann mehrere Schachteln Zigaretten in seine Tasche. Eine Kundin bemerkte dies dann doch und sprach dem Mann auf sein Handeln an. Als dieser zur Flucht ansetzte, versuchte die Frau den Langfinger noch festzuhalten. Dieser konnte sich aber losreißen und mit einer Beute von ca. 340,- Euro unerkannt ...

mehr