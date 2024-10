LPI-J: Einbruch ohne Beute

Jena (ots) - Ob sich ein 25-Jähriger in den frühen Morgenstunden am Freitag einen Scherz erlaubte oder ob der vorherige Konsum von Betäubungsmitteln der Grund für sein Handeln war, bleibt sein Geheimnis. Kurz vor halb 5 am Freitagmorgen klingelte er bei einer Familie in der Ziegesarstraße und gab sich als Polizist aus. Unter dem Vorwand, dass er wegen eines Einbruches ermitteln würde, begehrte er Einlass ins Haus. ...

mehr