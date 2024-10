Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Raub an Bushaltestelle

Weimar (ots)

Am Donnerstag, dem 10.10.2024, gegen 05:40 Uhr begab sich eine 30-jährige Frau zur Bushaltestelle in Weimar, Budapester Straße um mit dem Bus auf Arbeit zu fahren. Im Bereich der Bushaltestelle bemerkte die Frau zwei Männer. Da die Männer die junge Frau offensichtlich beobachteten, sprach die junge Frau sie an und fragte nach, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin kamen die Männer auf die Frau zu und fragten die Frau nach Geld. Da sie dies verneinte, packte einer der beiden die Handgelenke der Frau. Der andere Mann entriss der Frau die Geldbörse, die sie gerade in der Hand hielt um später ihren Fahrschein zu bezahlen. Nachdem der Täter die Geldbörse entrissen hatte, rannte er in Richtung Moskauer Straße davon. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Mann mit einem dunklen Fahrzeug am Tatort vorbeigefahren. Es wird davon ausgegangen, dass er gesehen hat wie die Geschädigte von einem Täter festgehalten wird. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges stieg aus und fragte was hier los sei. Dies nahm der zweite Täter zum Anlass, die Geschädigte los zu lassen und ebenfalls in Richtung Moskauer Straße zu flüchten. Gesucht werden nun Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere der Fahrer des schwarzen Fahrzeuges, der den Täter und das Opfer im Bereich der Bushaltestelle couragiert angesprochen hat. Hinweise nimmt die Kripo Weimar unter 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 262731/2024, entgegen.

