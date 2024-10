LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots) - Am 10.10.2024 gegen 08:50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Radfahrer von der Friedrich-Naumann-Straße kommend in Richtung Bad-Hersfelder-Straße. Ein vom Hermann-Brill-Platz kommender Pkw-Fahrer hätte an der Kreuzung Bad- Hersfelder-Straße die Vorfahrt des Radfahrers beachten müssen, was er aber nicht tat. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Hierbei erlitt er großflächige Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper. ...

