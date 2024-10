Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am 10.10.2024 gegen 08:50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Radfahrer von der Friedrich-Naumann-Straße kommend in Richtung Bad-Hersfelder-Straße. Ein vom Hermann-Brill-Platz kommender Pkw-Fahrer hätte an der Kreuzung Bad- Hersfelder-Straße die Vorfahrt des Radfahrers beachten müssen, was er aber nicht tat. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Hierbei erlitt er großflächige Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper. Er wurde ambulant im Klinikum behandelt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich, ohne sich um die Folgen zu kümmern, vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen grauen Pkw. Vom amtlichen Kennzeichen konnte nur die vermutliche Buchstabenkombination WE-JR durch die Zeugen benannt werden. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn gehandelt haben.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar, unter der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden

