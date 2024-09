Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rauschgift sichergestellt und Haftbefehl vollstreckt

Zivilkräfte führen Kontrollen in der Innenstadt durch

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder des Kommissariats 33 haben am Montag (3.9.) zusammen mit Streifen der Bereitschaftspolizei Kontrollen in der Innenstadt von Darmstadt durchgeführt. Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr überprüften die Polizeikräfte im Bereich des Herrngartens und in der Rheinstraße insgesamt 23 Personen. Am Rondell wurde gegen 10.45 Uhr ein 52-Jähriger kontrolliert und bei ihm eine Plombe mit Kokain beschlagnahmt. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn für polizeiliche Maßnahmen auf die Wache. Ebenfalls im Rondell am Herrngarten fiel gegen 11.50 Uhr ein 34-Jähriger auf. Bei der Überprüfung stieß die Streife auf Kleinstmengen Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt und Anzeige gegen den Mann aus Darmstadt eingeleitet. Ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt seit seiner Festnahme gegen 12 Uhr in der Rheinstraße und anschließenden richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft. Zivilkräfte hatten den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, näher unter die Lupe genommen und bei seiner Durchsuchung 19 Plomben mit Kokain sowie 130 Euro mutmaßliches Drogengeld beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Festgenommene einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss kam er in eine Haftanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell