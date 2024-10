Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlechter Scherz oder zu viel Betäubungsmittel

Jena (ots)

Ob sich ein 25-Jähriger in den frühen Morgenstunden am Freitag einen Scherz erlaubte oder ob der vorherige Konsum von Betäubungsmitteln der Grund für sein Handeln war, bleibt sein Geheimnis. Kurz vor halb 5 am Freitagmorgen klingelte er bei einer Familie in der Ziegesarstraße und gab sich als Polizist aus. Unter dem Vorwand, dass er wegen eines Einbruches ermitteln würde, begehrte er Einlass ins Haus. Dies machte die Bewohner stutzig, woraufhin sie die echte Polizei informierten. Die Beamten stellten den 25-Jährigen vor Ort fest, augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da dieser mit der anberaumten Identitätsfeststellung nicht einverstanden war, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen. Dies hatte zur Folge, dass ihm kurzzeitig Handfesseln angelegt werden mussten. Nachdem seine Identität geklärt war, wurde er in Bett geschickt. Im Gepäck die fällige Anzeige.

